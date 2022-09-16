Росіяни вивозять трупи солдатів у переповнених вантажівках – Генштаб ЗСУ
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Російські окупанти вивозять трупи солдатів у переповнених вантажівках.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, такі вантажівки бачили поблизу Херсона, Василівки, Перевальська та інших населених пунктів.
Таким чином, додають у Генштабі ЗСУ, Росія намагається приховати масові втрати після ударів Сил оборони по місцях зосередження окупаційних військ.
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