Росіяни вивозять трупи солдатів у переповнених вантажівках – Генштаб ЗСУ

Вересень, 16 в 8:12

Російські окупанти вивозять трупи солдатів у переповнених вантажівках.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, такі вантажівки бачили поблизу Херсона, Василівки, Перевальська та інших населених пунктів.

Таким чином, додають у Генштабі ЗСУ, Росія намагається приховати масові втрати після ударів Сил оборони по місцях зосередження окупаційних військ.

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