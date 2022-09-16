Вересень, 16 в 18:33

На місці масового поховання в Ізюмі на Харківщині виявили тіла понад 400 загиблих. Серед них – мирні мешканці, яких вбили ворожі ракетні обстріли, військові ЗСУ, діти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Це має бачити весь світ. Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім’я цьому – Росія, – зазначив він.

Президент показав фото, які зробили під час ексгумації. Він наголосив, що є тіла з ознаками тортур.

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– Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу, – додав він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також розповів, що масштаби скоєних окупантами злочинів в Ізюмі – величезні. Він каже, що на більшості могил навіть не вказані імена, а є лише позначка з номером.

– Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті. Є декілька тіл із зав’язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували та стратили. Також серед похованих є діти, – каже керівник ОВА.

Нині на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті. Після встановлення осіб загиблих їх поховають з належною пошаною.

Нагадаємо, що у звільненому від окупантів Ізюмі виявили масове поховання, що містить близько 440 могил.