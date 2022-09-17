Сентябрь, 17 в 18:58

Российские оккупационные силы готовят себе пути отступления на Херсонщине из-за уничтожения всех переправ через Днепр.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 17 сентября.

Военные сообщили, что за текущие сутки враг нанес четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из РСЗО огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

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В Генштабе добавили, что пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Хлебороб и Кондратовка Сумской области;

— в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Хлебороб и Кондратовка Сумской области; на Харьковском направлении , в том числе и с территории Российской Федерации, — в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;

, в том числе и с территории Российской Федерации, — в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка; на Краматорском направлении — Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменское, Спирное, Веселое и Григорьевка;

— Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменское, Спирное, Веселое и Григорьевка; на Бахмутском направлении — Выемка, Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Отрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка.

— Выемка, Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Отрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка. на Авдеевском направлении — Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опытное.

— Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опытное. на Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях противник осуществлял обстрелы по линии соприкосновения. Огневому воздействию подверглись более 50 населенных пунктов, среди них — Зеленое Поле, Полтавка, Новополье, Ольговское, Железнодорожное, Волшебное, Степная Долина, Таврическое, Терновые Поды и Белая Криница.

— В связи с успешными действиями Сил обороны по выводу из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления, — рассказали в Генштабе.

По данным военных, в районе Каховской ГЭС, для построения переправы были затоплены девять вагонов.

— В то же время, оккупационные власти продолжают заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях. Проводит еженедельные проверки и угрожает “национализировать”, то есть отобрать, бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами, — говорится в сообщении.

Украинские военные за текущие сутки отбили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

В Генштабе также подтвердили уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне.

— Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО Алкосервис, где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери, — рассказали в Генштабе.

В частности, украинская авиация в течение суток нанесла удары по десяти районах сосредоточения живой силы и техники противника и трех позициях зенитных ракетных комплексов.

Сейчас потери врага уточняются.

Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА противника, а ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов.