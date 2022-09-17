Вересень, 17 в 18:58

Російські окупаційні сили готують собі шляхи відступу на Херсонщині через знищення усіх переправ через Дніпро.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за вечір 17 вересня.

Військові повідомили, що за поточну добу ворог завдав чотири ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

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У Генштабі додали, що постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області;

– в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області; на Харківському напрямку , зокрема і з території Російської Федерації, – в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка;

, зокрема і з території Російської Федерації, – в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка; на Краматорському напрямку – Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка;

– Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка; на Бахмутському напрямку – Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка.

– Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка. на Авдіївському напрямку – Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.

– Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне. На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник здійснював обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 50 населених пунктів, серед них – Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця.

– У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу, – розповіли у Генштабі.

За даними військових, в районі Каховської ГЕС, для побудови переправи були затоплені дев’ять вагонів.

– В той же час, окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Проводить щотижневі перевірки та погрожує “націоналізувати”, тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами, – йдеться у повідомленні.

Українські військові за поточну добу відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

У Генштабі також підтвердили знищення понад 180 окупантів у Херсоні.

– Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ Алкосервіс, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати, – розповіли у Генштабі.

Зокрема, українська авіація протягом доби завдала ударів по десяти районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів.

Наразі втрати ворога уточнюються.

Українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА противника, а ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів.