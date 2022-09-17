Сентябрь, 17 в 9:48

В течение суток украинские прокуроры подтвердили смерть пяти детей и ранение еще троих из-за действий Вооруженных сил РФ.

Накануне стало известно, что в Херсоне при обстреле 14 сентября погибла семья с двумя дочерьми восьми и 12 лет.

16 сентября во время фиксации преступлений в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области установили гибель еще одной семьи.

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Семьи с двумя девочками пяти и восьми лет не стало 9 марта.

В Новой Гусаровке Изюмского района Харьковской области погиб 14-летний подросток.

17-летний парень пострадал при обстреле Святогорска Донецкой области 15 сентября.

Двое взрослых и двое детей пяти и 17 лет получили порезы, когда во время ракетного обстрела Слободского района Харькова 16 сентября в двухэтажном доме вылетели окна.

Всего за время полномасштабной войны больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 394,

Харьковской области – 218,

Киевской области – 116,

Николаевской области – 72,

Черниговской области – 68,

Луганской области – 61,

Херсонской области – 55,

Запорожской области – 46,

Днепропетровской области – 26.

Всего с 24 февраля по 17 сентября, согласно подтвержденным данным, погибли уже 389 детей.

Еще более 756 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

Бомбардировками и обстрелами армия РФ повредила 2 500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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