Оккупанты убили две семьи с маленькими детьми – Офис генпрокурора
В течение суток украинские прокуроры подтвердили смерть пяти детей и ранение еще троих из-за действий Вооруженных сил РФ.
Накануне стало известно, что в Херсоне при обстреле 14 сентября погибла семья с двумя дочерьми восьми и 12 лет.
16 сентября во время фиксации преступлений в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области установили гибель еще одной семьи.
Семьи с двумя девочками пяти и восьми лет не стало 9 марта.
В Новой Гусаровке Изюмского района Харьковской области погиб 14-летний подросток.
17-летний парень пострадал при обстреле Святогорска Донецкой области 15 сентября.
Двое взрослых и двое детей пяти и 17 лет получили порезы, когда во время ракетного обстрела Слободского района Харькова 16 сентября в двухэтажном доме вылетели окна.
Всего за время полномасштабной войны больше всего пострадало детей:
- в Донецкой области – 394,
- Харьковской области – 218,
- Киевской области – 116,
- Николаевской области – 72,
- Черниговской области – 68,
- Луганской области – 61,
- Херсонской области – 55,
- Запорожской области – 46,
- Днепропетровской области – 26.
Всего с 24 февраля по 17 сентября, согласно подтвержденным данным, погибли уже 389 детей.
Еще более 756 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.
Бомбардировками и обстрелами армия РФ повредила 2 500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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