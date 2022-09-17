Окупанти вбили дві сім’ї з маленькими дітьми – Офіс генпрокурора
Упродовж доби українські прокурори підтвердили смерть п’яти дітей та поранення ще трьох через дії Збройних сил РФ.
Напередодні стало відомо, що в Херсоні під час обстрілу 14 вересня загинула родина з двома доньками 8 та 12 років.
16 вересня під час фіксації злочинів у звільненому від окупантів Ізюмі Харківської області встановили загибель ще однієї сім’ї. Родини з двома дівчатками 5 та 8 років не стало 9 березня.
У Новій Гусарівці Ізюмського району Харківської області 5 вересня загинув 14-річний підліток.
17-річний хлопець постраждав під час обстрілу Святогірська Донецької області 15 вересня.
Двоє дорослих та двоє дітей 5 та 17 років дістали порізи, коли під час ракетного обстрілу Слобідського району Харкова 16 вересня в двоповерховому будинку повилітали шибки.
Усього за час повномасштабної війни найбільше постраждало дітей:
- у Донецькій області – 394,
- Харківській області – 218,
- Київській області – 116,
- Миколаївській області – 72,
- Чернігівській області – 68,
- Луганській області – 61,
- Херсонській області – 55,
- Запорізькій області – 46,
- Дніпропетровській області – 26.
Загалом із 24 лютого до 17 вересня, за підтвердженими даними, загинули вже 389 дітей.
Ще понад 756 неповнолітніх дістали поранення різного ступеня важкості.
Бомбардуваннями та обстрілами армія РФ пошкодила 2 500 закладів освіти. Із них 289 зруйновані повністю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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