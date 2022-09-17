Вересень, 17 в 9:48

Упродовж доби українські прокурори підтвердили смерть п’яти дітей та поранення ще трьох через дії Збройних сил РФ.

Напередодні стало відомо, що в Херсоні під час обстрілу 14 вересня загинула родина з двома доньками 8 та 12 років.

16 вересня під час фіксації злочинів у звільненому від окупантів Ізюмі Харківської області встановили загибель ще однієї сім’ї. Родини з двома дівчатками 5 та 8 років не стало 9 березня.

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У Новій Гусарівці Ізюмського району Харківської області 5 вересня загинув 14-річний підліток.

17-річний хлопець постраждав під час обстрілу Святогірська Донецької області 15 вересня.

Двоє дорослих та двоє дітей 5 та 17 років дістали порізи, коли під час ракетного обстрілу Слобідського району Харкова 16 вересня в двоповерховому будинку повилітали шибки.

Усього за час повномасштабної війни найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області – 394,

Харківській області – 218,

Київській області – 116,

Миколаївській області – 72,

Чернігівській області – 68,

Луганській області – 61,

Херсонській області – 55,

Запорізькій області – 46,

Дніпропетровській області – 26.

Загалом із 24 лютого до 17 вересня, за підтвердженими даними, загинули вже 389 дітей.

Ще понад 756 неповнолітніх дістали поранення різного ступеня важкості.

Бомбардуваннями та обстрілами армія РФ пошкодила 2 500 закладів освіти. Із них 289 зруйновані повністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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