Сентябрь, 17 в 8:39

Ночью 17 сентября российские войска нанесли удар по Запорожской области.

РФ атаковала ракетами Запорожскую область. Разрушены школа, спортклуб и дома / 5 фотографий

В селе Таврическое четыре вражеских ракеты разрушили гимназию Перспектива, спортивный клуб и местное здание культуры.

По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, пострадавших нет.

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Под обстрелы попали многоэтажки в Степногорске.

Там тоже люди остались невредимыми, потому что вовремя спрятались в укрытие.

В Орехове из-за вражеской атаки один человек получил ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух