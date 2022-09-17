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Факты / Україна

РФ атаковала ракетами Запорожскую область. Разрушены школа, спортклуб и дома

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ атаковала ракетами Запорожскую область. Разрушены школа, спортклуб и дома

Ночью 17 сентября российские войска нанесли удар по Запорожской области.

РФ атаковала ракетами Запорожскую область. Разрушены школа, спортклуб и дома / 5 фотографий

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Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух

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