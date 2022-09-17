РФ атаковала ракетами Запорожскую область. Разрушены школа, спортклуб и дома
Ночью 17 сентября российские войска нанесли удар по Запорожской области.
РФ атаковала ракетами Запорожскую область. Разрушены школа, спортклуб и дома / 5 фотографий
В селе Таврическое четыре вражеских ракеты разрушили гимназию Перспектива, спортивный клуб и местное здание культуры.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, пострадавших нет.
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Источник: Александр Старух
Фото: Александр Старух