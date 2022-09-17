Вересень, 17 в 8:39

Уночі 17 вересня російські війська завдали удару по Запорізький області.

РФ атакувала ракетами Запорізьку область. Зруйновані школа, спортклуб і будинки / 5 фотографий

У селі Таврійське чотири ворожі ракети зруйнували гімназію Перспектива, спортивний клуб і місцевий будинок культури.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, постраждалих немає.

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Під обстріл потрапили багатоповерхівки в Степногірську.

Там теж люди залишились неушкодженими, тому що вчасно сховались в укриття.

В Оріхові через ворожу атаку одна людина дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух