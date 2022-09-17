РФ атакувала ракетами Запорізьку область. Зруйновані школа, спортклуб і будинки
Уночі 17 вересня російські війська завдали удару по Запорізький області.
РФ атакувала ракетами Запорізьку область. Зруйновані школа, спортклуб і будинки / 5 фотографий
У селі Таврійське чотири ворожі ракети зруйнували гімназію Перспектива, спортивний клуб і місцевий будинок культури.
За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, постраждалих немає.
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Джерело: Олександр Старух
Фото: Олександр Старух