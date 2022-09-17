Сентябрь, 17 в 10:34

Российские войска, вероятно, постараются стойко оборонять рубеж между рекой Оскол и городом Сватово, который они заняли после наступления ВСУ на северо-востоке Украины.

Такое предположение разведка Министерства обороны Великобритании озвучила 17 сентября.

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В то же время в оборонном ведомстве уточняют, что пока не ясно, имеют ли российские передовые силы достаточные резервы или адекватный моральный дух, чтобы противостоять продолжающемуся там согласованному украинскому наступлению.

Британские разведчики предполагают, что контроль зоны между Осколом и Сватовым очень важен для России, потому что там проходит один из немногих основных маршрутов поставок из Белгородской области, которые РФ все еще контролирует.

– Кроме того, эта линия проходит вдоль границы Луганской области, части Донбасса, которую Россия стремится “освободить” как одну из своих непосредственных военных целей, – добавляют в разведке Министерства обороны Великобритании.

Таким образом, любая значительная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России, убеждены в британской разведке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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