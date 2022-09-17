РФ намагається тримати оборону між Осколом та Сватовим – британська розвідка

Вересень, 17 в 10:34

Російські війська, імовірно, намагатимуться стійко обороняти рубіж між річкою Оскіл і містом Сватове, який вони зайняли після наступу ЗСУ на північному сході України.

Таке припущення розвідка Міністерства оборони Великої Британії озвучила 17 вересня.

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Водночас в оборонному відомстві уточнюють, що поки не зрозуміло, чи мають російські передові сили достатні резерви чи адекватний моральний дух, щоб протистояти узгодженому українському наступу, що досі там триває.

Британські розвідники припускають, що контроль зони між Осколом та Сватовим є дуже важливим для Росії, тому що там проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання із Бєлгородської області, які РФ все ще контролює.

– Крім того, ця лінія проходить уздовж кордону Луганської області, частини Донбасу, яку Росія прагне “звільнити” як одну зі своїх безпосередніх військових цілей, – додають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Тож будь-яка значна втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії, переконані в британській розвідці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

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