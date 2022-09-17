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Факти / Україна

РФ намагається тримати оборону між Осколом та Сватовим – британська розвідка

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ намагається тримати оборону між Осколом та Сватовим – британська розвідка
Фото: Depositphotos

Російські війська, імовірно, намагатимуться стійко обороняти рубіж між річкою Оскіл і містом Сватове, який вони зайняли після наступу ЗСУ на північному сході України.

Річка Оскіл та місто Сватове

Таке припущення розвідка Міністерства оборони Великої Британії озвучила 17 вересня.

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Водночас в оборонному відомстві уточнюють, що поки не зрозуміло, чи мають російські передові сили достатні резерви чи адекватний моральний дух, щоб протистояти узгодженому українському наступу, що досі там триває.

Британські розвідники припускають, що контроль зони між Осколом та Сватовим є дуже важливим для Росії, тому що там проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання із Бєлгородської області, які РФ все ще контролює.

ISW

– Крім того, ця лінія проходить уздовж кордону Луганської області, частини Донбасу, яку Росія прагне “звільнити” як одну зі своїх безпосередніх військових цілей, – додають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Тож будь-яка значна втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії, переконані в британській розвідці.

ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
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