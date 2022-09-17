В Харькове без объявления воздушной тревоги раздаются взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В полдень 17 сентября в Харькове начались взрывы.
Местные жители насчитали их уже не менее четырех.
Примечательно, что воздушная тревога в городе и области сейчас не объявлена.
Сейчас смотрят
Власти города и области ситуацию пока не комментировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.