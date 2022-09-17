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Факты / Україна

В Харькове без объявления воздушной тревоги раздаются взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
В Харькове без объявления воздушной тревоги раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

В полдень 17 сентября в Харькове начались взрывы.

Местные жители насчитали их уже не менее четырех.

Примечательно, что воздушная тревога в городе и области сейчас не объявлена.

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Власти города и области ситуацию пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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