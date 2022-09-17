РФ обстріляла ракетами Чугуїв. У лікарні – 11-річна дівчинка

Вересень, 17 в 13:19

Звуки вибухів, які вдень 17 вересня чули жителі Харкова, лунали із Чугуєва.

Оновлено о 13:19. Місто, що менше ніж за 40 км від обласного центру, окупанти обстріляли ракетами.

Ворожі снаряди пошкодили критичну інфраструктуру, приватний сектор, підприємства, автозаправну станцію.

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До лікарні госпіталізували постраждалу 11-річну дівчинку.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, зараз на місцях прильотів працюють усі профільні служби.

Зауважимо, опівдні 17 вересня люди в Харкові нарахували щонайменше чотири вибухи.

Повітряна тривога в місті та області в цей час оголошена не була.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов