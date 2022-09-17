РФ обстріляла ракетами Чугуїв. У лікарні – 11-річна дівчинка
Звуки вибухів, які вдень 17 вересня чули жителі Харкова, лунали із Чугуєва.
Оновлено о 13:19. Місто, що менше ніж за 40 км від обласного центру, окупанти обстріляли ракетами.
Ворожі снаряди пошкодили критичну інфраструктуру, приватний сектор, підприємства, автозаправну станцію.
До лікарні госпіталізували постраждалу 11-річну дівчинку.
За словами керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, зараз на місцях прильотів працюють усі профільні служби.
Зауважимо, опівдні 17 вересня люди в Харкові нарахували щонайменше чотири вибухи.
Повітряна тривога в місті та області в цей час оголошена не була.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов