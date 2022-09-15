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Факты / Україна / Общество

В ГУР Минобороны рассказали о слабом месте россиян и планировании контрнаступления на Харьковщине

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины было спланировано с помощью данных военной разведки.

Об этом представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью изданию Kyiv Post.

По его словам, необходимо было остановить продвижение вражеских войск, в частности на Донецком направлении. Он также отметил, что еще весной украинскому командованию было ясно, что Балаклея – это слабое место россиян.

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— В июне стало очевидным, что наступление на балаклейском направлении возможно. Действия, которые мы планировали в Херсонской и Запорожской областях, помогли развить всеобщие успехи Вооруженных сил Украины, — подчеркнул Вадим Скибицкий.

В июле некие позиции армии РФ, в особенности размещения резервов, были не совсем ясны. А уже в августе стало известно об активном перебрасывании врагом войск на Харьковском и Донецком направлениях.

– Через месяц российское командование перебросило все войска на юг. Это создало условия для успешных действий украинской армии на Херсонском и Харьковском направлениях и позволило развить этот успех, — подчеркнул представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что рано или поздно нужно будет идти в контрнаступление на Харьковском направлении из-за сохраняющейся угрозы Харькову.

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Источник: Kyiv Post

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