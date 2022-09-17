Сентябрь, 17 в 18:07

Западные страны должны увеличить поставки вооружений Украине после явного успеха ВСУ в Харьковской области.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на конференции военного комитета НАТО перед командующими вооруженных сил альянса.

По ее словам, война, развязанная Россией против Украины, является для современности самым серьезным испытанием в сфере безопасности.

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— Россия хочет любой ценой подорвать наше единство и заставить нас отказаться от поддержки Украины. В арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и запугивание ядерной катастрофой, в качестве орудия шантажа используется также энергия, – отметила Каллас.

Она подчеркнула, что в отношении России необходимо применять долгосрочную политику разумного сдерживания.

— В центре нее должна быть всесторонняя поддержка Украины. Сводки с поля боя доказывают, что наша военная помощь была результативной, и ее объемы необходимо увеличивать, — добавила премьер Эстонии.

По ее словам, российские военные преступники будут привлечены к ответственности.

— Мир, опирающийся на единые правила, должен исходить из принципа, что нанесенный войной ущерб необходимо компенсировать, военные преступления нужно расследовать, а ответственных за них – наказать, – сказала Каллас.

Глава эстонского правительства считает необходимым продолжать повышать цену агрессии через санкции и политическую изоляцию России.

— Если мы решительно не остановим российскую агрессию, ни одна страна в мире не сможет чувствовать себя в безопасности, – подчеркнула Каллас.

Она также добавила, что НАТО должно быстро претворить в жизнь достигнутые в Мадриде договоренности.

Премьер-министр Каллас подчеркнула в своем обращении, что на фоне агрессии РФ Эстония не должна забывать и о гибридных угрозах, борьбе с терроризмом и усилиях, направленных на то, чтобы южные окрестности НАТО были по возможности стабильными.

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Источник: ERR