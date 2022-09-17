НАТО продолжит поддерживать Украину с наступлением зимы – адмирал Альянса

Сентябрь, 17 в 15:21

С приходом зимы НАТО продолжит поддерживать Украину, против которой ведет полномасштабную войну РФ.

В этом заверил глава Военного комитета Североатлантического альянса, адмирал Роб Бауэр.

— Чрезвычайная смелость украинских Вооруженных сил и украинского народа снова и снова будет брать верх над врагом. Союзники НАТО будут поддерживать их столько, сколько нужно. Приближается зима, но наша поддержка останется непоколебимой, – заявил он.

Роб Бауэр добавил, что полномасштабная война России против Украины стала началом нового времени глобальной безопасности. По его словам, нападению подвергся весь международный порядок, основан на правилах.

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К слову, на днях СМИ также сообщили, что Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план, как поддерживать украинскую армию в средне- и долгосрочной перспективе, в частности, после окончания войны с Россией.

Со своей стороны глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, несмотря на любые угрозы и шантаж со стороны Российской Федерации.

Он отметил, что война должна закончиться выводом российских военных со всей территории Украины.