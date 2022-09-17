Вересень, 17 в 18:07

Західні країни мають збільшити постачання озброєнь Україні після явного успіху ЗСУ в Харківській області.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас на конференції військового комітету НАТО перед командувачами збройних сил альянсу.

За її словами, війна, розв’язана Росією проти України, є для сучасності найсерйознішим випробуванням у сфері безпеки.

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– Росія хоче за будь-яку ціну підірвати нашу єдність і змусити нас відмовитися від підтримки України. В арсеналі терористичної тактики Кремля є всесвітній голод, залякування ядерною катастрофою, так і знаряддя шантажу використовується також енергія, – зазначила Каллас.

Вона підкреслила, що стосовно Росії необхідно застосовувати довгострокову політику розумного стримування.

– У центрі неї має бути всебічна підтримка України. Зведення з поля бою доводять, що наша військова допомога була результативною, і її обсяги необхідно збільшувати, – додала прем’єр Естонії.

За її словами, російські воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

– Світ, що спирається на єдині правила, має виходити з принципу, що завдані війною збитки необхідно компенсувати, воєнні злочини потрібно розслідувати, а відповідальних за них – покарати, – сказала Каллас.

Глава естонського уряду вважає за необхідне продовжувати підвищувати ціну агресії через санкції та політичну ізоляцію Росії.

– Якщо ми рішуче не зупинимо російську агресію, жодна країна у світі не зможе почуватися в безпеці, – наголосила Каллас.

Вона також додала, що НАТО має швидко втілити в життя досягнуті в Мадриді домовленості.

Прем’єр-міністр Каллас наголосила у своєму зверненні, що на тлі агресії РФ Естонія не повинна забувати і про гібридні загрози, боротьбу з тероризмом і зусилля, спрямовані на те, щоб південні околиці НАТО були якомога стабільнішими.

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Джерело: ERR