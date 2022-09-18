Вересень, 18 в 19:52

Через нестачу людських ресурсів для відправлення на війну в Україні, у РФ проводять заходи “внутрішньої самомобілізації”. Там набирають людей під виглядом відбору кандидатів до підрозділів охорони.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– В Курській області, під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській області, зокрема, співробітників організації Атомохорона – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій.

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Крім того, на тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих “підрозділів МВС”. Після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію РФ.

У Генштабі також розповіли, що ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.