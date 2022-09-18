Сентябрь, 18 в 18:57

Вооруженные силы Украины продолжают отбивать атаки российских оккупантов в разных направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино, — отметили в Генштабе.

Кроме того, авиация Сил обороны совершила 20 ударов. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов.

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Также украинские защитники уничтожили один БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по семи пунктам управления и девяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов.

Оккупационные войска сосредоточили усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержания захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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