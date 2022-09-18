ВСУ уничтожили автовокзал в Сватово, где жили оккупанты – Гайдай
От автовокзала в Сватово на Луганщине, где жили российские оккупанты, осталась куча строительного мусора. Вооруженные силы Украины сегодня сравняли его с землей.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай и показал последствия удачного удара ВСУ по врагу.
– “Бавовна” в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали решисты. Теперь 200, 300…, – написал он.
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Фото: Сергій Гайдай