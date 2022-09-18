Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ уничтожили автовокзал в Сватово, где жили оккупанты – Гайдай

Валентина Летяк, редактор ленты
Автовокзал у Сватовому

От автовокзала в Сватово на Луганщине, где жили российские оккупанты, осталась куча строительного мусора. Вооруженные силы Украины сегодня сравняли его с землей.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай и показал последствия удачного удара ВСУ по врагу.

– “Бавовна” в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали решисты. Теперь 200, 300…, – написал он.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 207-й день.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Читайте
Оккупанты строят оборонные сооружения на Луганщине и стягивают технику – Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка