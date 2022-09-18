Вересень, 18 в 18:57

Збройні сили України продовжують відбивати атаки російських окупантів на різних напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине, – зазначили у Генштабі.

Крім того, авіація Сил оборони здійснила 20 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів.

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Також українські захисники знищили один БПЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого впливу по понад 20 об’єктах противника. Зокрема, по семи пунктах управління і дев’яти опорних пунктах та районах зосередження особового складу і військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти ППО та понтонні переправи російських окупантів.

Наразі окупаційні війська зосередили зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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