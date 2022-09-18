ЗСУ знищили автовокзал у Сватовому, де жили окупанти – Гайдай

Вересень, 18 в 12:45

Від автовокзалу у Сватовому на Луганщині, де жили російські окупанти, лишилася купа будівельного сміття. Збройні сили України сьогодні зрівняли його з землею.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай та показав наслідки вдалого удару ЗСУ по ворогу.

– “Бавовна” у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300…, – написав він.

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Фото: Сергій Гайдай