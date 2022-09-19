Ты не представляешь, что там было: солдат РФ рассказал, как оккупанты пешком убегали с Харьковской области
Из-за мощного контрнаступления ВСУ российские оккупанты пешком бежали из Харьковской области.
Об этом свидетельствует перехваченный разговор солдата РФ с супругой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.
– Ты не представляешь, что там было, они пешком бежали, – говорит оккупант.
В то же время родственникам оккупантов сказали, что военное командование вывезло всех солдат с позиций.
Жена военного рассказала, что в мессенджере создали чат с командованием РФ, где можно задавать вопросы.
– Завтра добавлюсь. Увидим, что там будет. Мне Олька звонила. Сказала, что техника прет через Мариуполь, сюда в нашу сторону прет куча техники. Ну ты понял, нашей, – добавила жена оккупанта.
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