Сентябрь, 19 в 19:27

Из-за мощного контрнаступления ВСУ российские оккупанты пешком бежали из Харьковской области.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор солдата РФ с супругой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– Ты не представляешь, что там было, они пешком бежали, – говорит оккупант.

В то же время родственникам оккупантов сказали, что военное командование вывезло всех солдат с позиций.

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Жена военного рассказала, что в мессенджере создали чат с командованием РФ, где можно задавать вопросы.

– Завтра добавлюсь. Увидим, что там будет. Мне Олька звонила. Сказала, что техника прет через Мариуполь, сюда в нашу сторону прет куча техники. Ну ты понял, нашей, – добавила жена оккупанта.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 208-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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