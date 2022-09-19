Вересень, 19 в 19:27

Через потужний контрнаступ ЗСУ російські окупанти пішки втікали з Харківської області.

Про це свідчить перехоплена розмова солдата РФ з дружиною, оприлюднена Головним управлінням розвідки Міноборони України.

– Ти не уявляєш, що там було, вони пішки бігли, – каже окупант.

Водночас родичам окупантів сказали, що військове командування вивезло всіх солдатів з позицій.

Зараз дивляться

Дружина військового розповіла, що у месенджері створили чат з командуванням РФ, де можна ставити запитання.

– Завтра додамся. Побачимо, що там буде. Мені Олька дзвонила. Сказала, що техніка пре через Маріуполь, сюди в наш бік пре купа техніки. Ну, ти зрозумів, нашої, – додала дружина окупанта.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 208-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.