Ти не уявляєш, що там було: солдат РФ розповів, як окупанти пішки втікали з Харківщини
Через потужний контрнаступ ЗСУ російські окупанти пішки втікали з Харківської області.
Про це свідчить перехоплена розмова солдата РФ з дружиною, оприлюднена Головним управлінням розвідки Міноборони України.
– Ти не уявляєш, що там було, вони пішки бігли, – каже окупант.
Водночас родичам окупантів сказали, що військове командування вивезло всіх солдатів з позицій.
Дружина військового розповіла, що у месенджері створили чат з командуванням РФ, де можна ставити запитання.
– Завтра додамся. Побачимо, що там буде. Мені Олька дзвонила. Сказала, що техніка пре через Маріуполь, сюди в наш бік пре купа техніки. Ну, ти зрозумів, нашої, – додала дружина окупанта.
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