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Факти / Україна

Ти не уявляєш, що там було: солдат РФ розповів, як окупанти пішки втікали з Харківщини

Валентина Чорна, редакторка стрічки
російський окупант
Фото: Getty Images

Через потужний контрнаступ ЗСУ російські окупанти пішки втікали з Харківської області.

Про це свідчить перехоплена розмова солдата РФ з дружиною, оприлюднена Головним управлінням розвідки Міноборони України.

– Ти не уявляєш, що там було, вони пішки бігли, – каже окупант.

Водночас родичам окупантів сказали, що військове командування вивезло всіх солдатів з позицій.

Зараз дивляться

Дружина військового розповіла, що у месенджері створили чат з командуванням РФ, де можна ставити запитання.

– Завтра додамся. Побачимо, що там буде. Мені Олька дзвонила. Сказала, що техніка пре через Маріуполь, сюди в наш бік пре купа техніки. Ну, ти зрозумів, нашої, – додала дружина окупанта.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 208-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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