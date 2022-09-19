Сентябрь, 19 в 6:57

Украинские защитники продолжают отбивать наступления российских оккупантов. Враг продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут, — отметили в Генштабе.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 21 удар – подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы противника, опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов.

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Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки оказали огневое влияние по более чем 14 объектам противника. В частности по шести пунктам управления, трем опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники.

В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Россияне и дальше сосредотачивают усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий ВСУ по отдельным направлениям.

Они обстреливают украинские подразделения вдоль линии столкновения, проводят мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводят резервы и не прекращают ведение воздушной разведки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 208-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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