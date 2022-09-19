Вересень, 19 в 6:57

Українські захисники продовжують відбивати наступи російських окупантів. Ворог і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут, – зазначили у Генштабі.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар – підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника, опорних пунктів і п’яти позицій зенітних ракетних комплексів.

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Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника. Зокрема, по шести пунктах управління, трьох опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки.

В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та три склади боєприпасів.

Росіяни і далі зосереджують зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій ЗСУ на окремих напрямках.

Вони обстрілюють українські підрозділи вздовж лінії зіткнення, проводять заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводять резерви та не припиняють ведення повітряної розвідки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 208-му добу.

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