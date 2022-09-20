Вересень, 20 в 20:39

Російські окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища в Харківській області, проте безуспішно.

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 20 вересня.

– У населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали, – наголошується в повідомленні.

У Генштабі уточнили, що Росія не припиняє ракетний терор. Так, протягом цієї доби окупанти завдали 7 ракетних, 20 авіаційних ударів, а також понад 15 разів відкривали вогонь із РСЗВ по військових та цивільних об’єктах в Україні, тим самим порушивши закони ведення війни та норми міжнародного гуманітарного права.

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Унаслідок терору військ РФ постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів: зокрема, Слов’янська, Сіверська, Соледара, Бахмута, Вугледара, Степного, Нікополя та Очакова.

Наразі на всій території України зберігається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів.

Варто зазначити, що Печенізьке водосховище – це велике руслове водосховище у Харківській області, на річці Сіверський Донець.

Його ввели в експлуатацію в 1963 році. Гребля Печенізького водосховища розташована в селищі Печеніги.

За даними Харківводоканалу, водосховище є основним джерелом постачання води до Харкова – як технічної, так і питної (понад 70%). Корисна ємність Печенізького водосховища становить понад 340 млн куб.м.

Як відомо, в ніч на 19 вересня російські війська обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 м від ядерних реакторів. При цьому відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС.

Джерело: КП Харківводоканал

Фото: КП Харківводоканал