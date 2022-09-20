Сентябрь, 20 в 16:31

Служба безопасности Украины задержала жителя Николаева, который корректировал ракетные удары врага для срыва отопительного сезона.

Злоумышленник передавал оккупантам геолокации предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах.

— Полученные координаты захватчики планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу и таким образом дестабилизировать обстановку на южном направлении. В случае успешных обстрелов оккупанты обещали своему приспешнику денежное “вознаграждение”, — сообщили в СБУ.

Для выполнения враждебных указаний мужчина осуществлял фото-, видеофиксацию объектов с привязкой к местности. Затем передавал эти материалы с подробным описанием российскому куратору через анонимный Telegram-канал.

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– В случае захвата города захватчики обещали ему “гарантии безопасности” от репрессивных действий оккупационной администрации. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным, — говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.