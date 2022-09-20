Житель Николаева корректировал ракетные удары РФ для срыва отопительного сезона на юге
Служба безопасности Украины задержала жителя Николаева, который корректировал ракетные удары врага для срыва отопительного сезона.
Злоумышленник передавал оккупантам геолокации предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах.
— Полученные координаты захватчики планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу и таким образом дестабилизировать обстановку на южном направлении. В случае успешных обстрелов оккупанты обещали своему приспешнику денежное “вознаграждение”, — сообщили в СБУ.
Для выполнения враждебных указаний мужчина осуществлял фото-, видеофиксацию объектов с привязкой к местности. Затем передавал эти материалы с подробным описанием российскому куратору через анонимный Telegram-канал.
– В случае захвата города захватчики обещали ему “гарантии безопасности” от репрессивных действий оккупационной администрации. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным, — говорится в сообщении.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.