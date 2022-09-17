Сентябрь, 17 в 13:58

В Николаеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, фиксировавшего позиции украинских войск на юге с помощью скрытого видеорегистратора.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, злоумышленник работал на военную разведку РФ – главное управление генштаба ВС РФ (известное как ГРУ).

Он собирал разведывательную информацию о расположении и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины в прифронтовых районах на южном направлении. В частности, агента интересовала военная техника, которую наше государство получает от стран Запада.

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Злоумышленник ездил по разным районам и населенным пунктам Николаевской области, собирал координаты мест дислокации ВСУ и осматривал местность.

– Для фиксации военных объектов он использовал видеорегистратор, скрытый в салоне собственного авто, – уточнили в СБУ.

Собранные разведданные российский агент передавал врагу через мессенджеры. Оккупанты хотели использовать эту информацию для серии ракетно-артиллерийских ударов по подразделениям ВСУ.

Однако СБУ задержала предателя во время спецоперации в Николаеве. Им оказался житель города, у которого были прокремлевские взгляды. Именно из-за своей антиукраинской позиции он попал в поле зрения спецслужб РФ и был завербован после начала полномасштабной войны.

У злоумышленника провели обыски, во время которых обнаружили: упомянутый видеорегистратор и карточки памяти, содержащие доказательства преступлений; мобильные телефоны; компьютерную технику.

Агенту РФ сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд уже отправил его под стражу.

Ранее сотрудники СБУ задержали российского агента, который “наводил” ракетные удары по школам Николаева.