Вересень, 20 в 16:31

Служба безпеки України затримала жителя Миколаєва, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону.

Зловмисник передавав окупантам геолокації підприємств теплопостачання у прифронтових районах.

– Отримані координати загарбники планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту, і таким чином дестабілізувати обстановку на південному напрямку. У разі успішних обстрілів окупанти обіцяли своєму поплічнику грошову “винагороду”, – повідомили в СБУ.

Для виконання ворожих вказівок чоловік здійснював фото-, відеофіксацію об’єктів з прив’язкою до місцевості. Потім передавав ці матеріали з детальним описом російському куратору через анонімний Telegram-канал.

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– У разі захоплення міста загарбники обіцяли йому “гарантії безпеки” від репресивних дій окупаційної адміністрації. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій, – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.