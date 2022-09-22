Вересень, 21 в 23:57

Міністерство внутрішніх справ України прогнозує, що під час першої хвилі мобілізації у РФ можуть мобілізувати близько 40-50 тисяч резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

Про це в етері телемарафону розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

– Ми повинні розуміти, що ця мобілізація у 300 тисяч резервістів не означає, що завтра всі вони з`являться на лінії зіткнення. У першу чергу потрапляють військові спеціальності, тож, думаю, ця хвиля буде на 40-50 тисяч, – зазначив він.

Радник голови МВС додав, що Росія не зможе швидко зібрати велику кількість військових, бо командування РФ немає можливості знайти необхідну кількість екіпірування та провести навчання солдатів для відправлення на фронт.

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– Метою мобілізації для Росії є стабілізація лінії фронту, щоб не дати українським військовим просунутися вперед, – пояснив Денисенко.

Напередодні президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення на території Росії часткової мобілізації. До лав окупантів у Кремлі хочуть залучити 300 тис. росіян.

Перед цим терористи з “ЛДНР” оголосили про намір провести псевдореферендуми на окупованих територіях України, а саме Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Західні лідери вже відреагували на нові наміри Путіна провести мобілізацію. Більшість з них закликали посилити військову допомогу Україні, а плани Кремля вважають проваленими, якщо Москві доводиться оголошувати мобілізацію.