Вересень, 22 в 9:08

Часткова мобілізація у РФ не завадить Україні звільнити більшу частину окупованої території до зими.

Такий прогноз після заяв президента РФ Володимира Путіна 21 вересня зробили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

На переконання аналітиків, оголошення про часткову мобілізацію виявило багато проблем, з якими Росія стикається під час її невдалого вторгнення до України.

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І вирішити їх в найближчі місяці, вважають в ISW, Москві навряд чи вдасться.

Фахівці певні: наказ Путіна мобілізувати частину “підготовленого” резерву Росії, тобто осіб, які пройшли строкову службу, не додасть значної бойової міці Росії.

– Цього резерву може бути достатньо, щоб у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили, компенсуючи втрати росіян, хоча навіть про це не можна із впевненістю говорити, – наголошують в Інституті вивчення війни.

Не можна стверджувати й, що ці сили раптово перекинуть на фронт, щоб це могло різко змінити хід війни.

Тим паче, що процес підготовки резервістів, яких після цивільного життя потрібно привести в бойову готовність, має тривати тижні, якщо не місяці.

– Російська обов’язкова військова служба триває всього один рік, а це дуже мало, щоб навчитися бути солдатами, – заявляють аналітики.

Відсутність перепідготовки після цього періоду з часом прискорює деградацію набутих солдатських навичок.

– Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив про намір призвати резервістів з “бойовим досвідом”, але в Росії дуже мало резервістів мають бойовий досвід, крім тих, які зараз воюють в Україні, – додають фахівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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