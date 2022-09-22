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Факты / Україна

Оккупанты не выпускают мужчин в Запорожской области: Федоров рассказал, как уехать

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Оккупанты не выпускают мужчин в Запорожской области: Федоров рассказал, как уехать
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты перестали пропускать мужчин на блокпосте в Васильевке, откуда можно выехать из оккупированной Запорожской области на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил городской глава временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

– Уже сегодня на вражеском блок-посте в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не пропустили в сторону Запорожья. И такая практика будет продолжаться, – отметил он.

По словам Федорова, оккупанты пытаются мобилизовать украинских мужчин в качестве “пушечного мяса” на фронт.

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Федоров рекомендует жителям захваченных регионов Украины уже сейчас пытаться выезжать в сторону Запорожья или выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. Он подчеркнул, что времени осталось мало.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов.

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