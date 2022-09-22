Вересень, 22 в 15:01

Російські окупанти припинили пропускати чоловіків на блокпості у Василівці, звідки можна виїхати з окупованого Запоріжжя на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

– Вже сьогодні на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись, – зазначив він.

За словами Федорова, окупанти намагаються мобілізувати українських чоловіків в якості “гарматного м’яса” на фронт.

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Федоров рекомендує жителям захоплених регіонів України вже зараз намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – в бік Грузії через тимчасово окупований Крим. Він наголосив, що часу залишилось обмаль.

Нагадаємо, що 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що під час часткової мобілізації буде призвано загалом 300 тис. резервістів.