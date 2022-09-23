Сентябрь, 22 в 21:15

Вечером 22 сентября на железнодорожном узле во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщили местные жители. По их данным, на станции стояли эшелоны с бронетехникой российских оккупантов.

Официального доказательства информации пока нет. В то же время в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как густой дым поднимается над городом.

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