В Ясиноватой в Донецкой области раздался взрыв — что известно
Вечером 22 сентября на железнодорожном узле во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщили местные жители. По их данным, на станции стояли эшелоны с бронетехникой российских оккупантов.
Официального доказательства информации пока нет. В то же время в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как густой дым поднимается над городом.
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