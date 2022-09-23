Вересень, 22 в 21:15

Ввечері 22 вересня на залізничному вузлі в тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині пролунав потужний вибух.

Про це повідомили місцеві жителі. За їхніми даними, на станції стояли ешелони з бронетехнікою російських окупантів.

Офіційного підтвердження інформації поки що немає. Водночас у мережі з’явилося відео, на якому можна побачити, як густий дим підіймається над містом.

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