В Ясинуватій на Донеччині пролунав вибух – що відомо
Ввечері 22 вересня на залізничному вузлі в тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині пролунав потужний вибух.
Про це повідомили місцеві жителі. За їхніми даними, на станції стояли ешелони з бронетехнікою російських окупантів.
Офіційного підтвердження інформації поки що немає. Водночас у мережі з’явилося відео, на якому можна побачити, як густий дим підіймається над містом.
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