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Факты / Україна

Николаев под обстрелом: в городе раздаются взрывы

Валентина Чорна, редактор ленты
Николаев под обстрелом: в городе раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

Вечером 22 сентября жители Николаева снова сообщают о взрывах.

Официального подтверждения пока нет. В то же время, на территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 20:11 и длилась 53 минуты.

Отметим, что оккупанты массированно обстреляли Николаев ракетами сегодня ночью. Под вражеским огнем находились также населенные пункты в Николаевском и Баштанском районах.

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Областной центр около 00:15 оккупанты атаковали девятью ракетами, по предварительной информации, с ЗРК С-300.

В результате атаки повреждены многоэтажки, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания в разных районах города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 211-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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