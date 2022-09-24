Сентябрь, 23 в 23:43

За поддержку России со стороны Ирана официальный Тегеран получит жесткий ответ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 23 сентября.

Он напомнил, что Украина предложила на Генассамблее ООН формулу мира, как можно стабилизировать международные отношения.

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— Это было точно услышано миром. Реакция на мое выступление на Генассамблее вполне положительная. Разные страны одинаково хотели услышать конкретику, как можно восстановить мир и завершить эту войну. Украина представила свое видение: четкое, логичное, справедливое и реалистичное, — сказал президент.

Зеленский напомнил, что украинская формула мира состоит из пяти пунктов: 1) наказание агрессора, 2) защита жизни и необходимая помощь Украине в обороне, 3) восстановление безопасности и территориальная целостность, 4) гарантии безопасности и 5) решимость мирового большинства.

Украинский лидер напомнил, что наше государство продолжает помогать странам Африки в решении проблем продовольственного кризиса, который был спровоцирован Россией.

Он также рассказал, что во время мероприятий ООН в Нью-Йорке украинские представители, в частности первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль, провела почти 20 встреч. Темой встреч стали: ситуация на Запорожской АЭС, расширение оборонной, финансовой и санкционной поддержки, а также поддержка в подготовке нашей страны к зиме, обсуждение вопросов восстановления Украины и тому подобное.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел более 30 встреч, и подавляющее большинство из них — с представителями стран, которые не являются нашими традиционными партнерами.

— Укрепляем позиции в отношениях с Африкой, Азией, Латинской Америкой, — сказал он.

Президент Зеленский также рассказал, что имел переговоры с премьер-министром Ирака, которого теперь можно считать новым и важным партнером Украины.

— Наверное, это самое содержательное и позитивное участие Украины в Генассамблее ООН за все годы нашей независимости. Мир не только говорит об Украине, но и осознал то, что, помогая Украине, помогает решать и насущные глобальные проблемы и кризисы. Мы предлагаем путь, чтобы сделать мир более стабильным и безопасным. Это услышано миром, — сказал он.

Президент рассказал, что сегодня состоялось “важное мероприятие” в Изюме на Харьковщине.

— Представители почти двадцати дипломатических миссий — государств Балтии и востока Европы, Германии, Франции, Испании, Словении, Хорватии, Дании, Швеции, Швейцарии, Турции, Посол ЕС — собственными глазами увидели, что оставили после себя российские оккупанты. Разбитые дома, застенки, массовые захоронения… Мир будет знать полную информацию о каждом преступлении России на временно оккупированных территориях, — сказал президент.

Владимир Зеленский также затронул тему российских псевдореферендумов, которые, как уже понятно, будут однозначно осуждены миром, а также тему преступной мобилизации, которую Россия пытается сейчас провести в Крыму и в других частях Украины, которые сейчас оккупированы.

— Это же не просто преступления против международного права и права Украины. Это преступления против конкретных людей, против народа, — сказал он.

Президент рассказал, что сейчас в Крыму в местах компактного проживания кырымлы пытаются найти и мобилизовать как можно больше мужчин.

— Мы уже имеем доказательства этого. Это сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ, это сознательная попытка государства-агрессора забрать жизнь у как можно большего количества жителей территории, на которую зашли российские войска, — сказал Зеленский.

Президент обратился к жителям временно оккупированных территорий с просьбой.

— Делайте главное — берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом прячьтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь выехать на свободную территорию Украины. Но если вы все же попадете в российскую армию, то саботируйте любую вражескую активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах — их базах, штабах, складах с боеприпасами. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину, — призвал президент.

Владимир Зеленский напомнил, что с начала активных действий на востоке нашего государства в сентябре уже освобождено около 9 тыс. кв. км территории, где расположены около 400 населенных пунктов.

— Этот ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи становилось больше, — сказал президент.

Он призвал передавать украинским спецслужбам все данные о тех, кто организует и помогает проводить этот фарс с псевдореферендумами.

— Передавайте всю информацию о российской мобилизации, о российской армии в целом. Помогайте тем в оккупированных районах, кто в этом нуждается: пожилым людям, одиноким, семьям с детьми. Украина вернется на всю свою землю, и должны сохранить там как можно больше наших людей, — заявил он.

Президент рассказал, что для ударов в Днепропетровской области и по Одессе российская армия применила иранские беспилотники, и что после этого поручил МИД “жестко отреагировать” на этот факт. Президент подчеркнул, что мир должен знать о каждом факте коллаборации со злом, и это будет иметь соответствующие последствия.

— Уже принято решение лишить Посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана, — пояснил он.

Владимир Зеленский также рассказал, сколько было уничтожено вражеской техники украинскими защитниками неба.

— Шесть этих иранских беспилотников сбиты нашими зенитчиками воздушных командований Восток и Юг. Еще один сбила противовоздушная оборона Военно-Морских сил. Кроме того, силами воздушного командования Центр за сегодня на юге нашей страны сбит российский штурмовик и вертолет. И только что мне доложили о сбитии зенитчиками командования Юг еще одного ударного иранского беспилотника, — рассказал президент.

Напомним, вечером 22 сентября украинские защитники уничтожили на Николаевщине четыре дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Перед этим в Оперативном командовании Юг сообщили, что на юге оккупанты активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов.