Вересень, 23 в 23:43

За підтримку Росії з боку Ірану офіційний Тегеран отримає жорстку відповідь.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 23 вересня.

Він нагадав, що Україна запропонувала на Генасамблеї ООН формулу миру, як можна стабілізувати міжнародні відносини.

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– Це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї цілком позитивна. Різні країни однаково хотіли почути конкретику, як можна відновити мир та завершити цю війну. Україна представила своє бачення: чітке, логічне, справедливе і реалістичне, – сказав президент.

Зеленський нагадав, що українська формула миру складається з п’яти пунктів: 1) покарання агресора, 2) захист життя і необхідна допомога Україні в обороні, 3) відновлення безпеки і територіальна цілісність, 4) гарантії безпеки та 5) рішучість світової більшості.

Український лідер нагадав, що наша держава продовжує допомагати країнам Африки у розв’язанні проблем продовольчої кризи, яка була спровокована Росією.

Він також розповів, що під час заходів ООН в Нью-Йорку українські представники, зокрема перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль, провела майже 20 зустрічей. Темою зустрічей стали: ситуація на Запорізькій АЕС, розширення оборонної, фінансової та санкційної підтримки, а також підтримка в підготовці нашої країни до зими, обговорення питань відбудови України тощо.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів понад 30 зустрічей, і переважна більшість із них – з представниками країн, які не є нашими традиційними партнерами.

– Зміцнюємо позиції у відносинах з Африкою, Азією, Латинською Америкою, – сказав він.

Президент Зеленський також розповів, що мав переговори з премʼєр-міністром Іраку, якого тепер можна вважати новим та важливим партнером України.

– Напевно, це найбільш змістовна й позитивна участь України в Генасамблеї ООН за всі роки нашої незалежності. Світ не тільки говорить про Україну, а й усвідомив те, що, допомагаючи Україні, допомагає розв’язувати й нагальні глобальні проблеми та кризи. Ми пропонуємо шлях, щоб зробити світ стабільнішим і безпечнішим. Це почуто світом, – сказав він.

Президент розповів, що сьогодні відбувся “важливий захід” в Ізюмі на Харківщині.

– Представники майже двадцяти дипломатичних місій – держав Балтії та сходу Європи, Німеччини, Франції, Іспанії, Словенії, Хорватії, Данії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, Посол ЄС – на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти. Розбиті будинки, катівні, масове поховання… Світ знатиме повну інформацію щодо кожного злочину Росії на тимчасово окупованих територіях, – сказав президент.

Володимир Зеленський також зачепив тему російських псевдореферендумів, які, як вже зрозуміло, будуть однозначно засуджені світом, а також тему злочинної мобілізації, яку Росія намагається зараз провести в Криму та в інших частинах України, які зараз окуповані.

– Це ж не просто злочини проти міжнародного права та права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу, – сказав він.

Президент розповів, що зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків.

– Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості мешканців території, на яку зайшли російські війська, – сказав Зеленський.

Президент звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій із проханням.

– Робіть головне – бережіть своє життя й допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів. У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України. Але якщо ви все ж потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам усю важливу інформацію щодо окупантів – їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть усе, щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну, – закликав президент.

Володимир Зеленський нагадав, що від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тис. кв. км території, де розташовані близько 400 населених пунктів.

– Цього відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. Робіть, будь ласка, все, щоб такої допомоги ставало більше, – сказав президент.

Він закликав передавати українським спецслужбам усі дані про тих, хто організовує й допомагає проводити цей фарс із псевдореферендумами.

– Передавайте всю інформацію про російську мобілізацію, про російську армію загалом. Допомагайте тим в окупованих районах, хто цього потребує: літнім людям, одиноким, родинам із дітьми. Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей, – заявив він.

Президент розповів, що для ударів на Дніпропетровщині та по Одесі російська армія застосувала іранські безпілотники, і що після цього доручив МЗС “жорстко відреагувати” на цей факт. Президент наголосив, що світ має знати про кожен факт колаборації зі злом, і це матиме відповідні наслідки.

– Вже ухвалено рішення позбавити Посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану, – пояснив він.

Володимир Зеленський також розповів, скільки було знищено ворожої техніки українськими захисниками неба.

– Шість цих іранських безпілотників збито нашими зенітниками повітряних командувань Схід та Південь. Ще один збила протиповітряна оборона Військово-Морських сил. Окрім того, силами повітряного командування Центр за сьогодні на півдні нашої країни збито російський штурмовик і гвинтокрил. І щойно мені доповіли про збиття зенітниками командування Південь іще одного ударного іранського безпілотника, – розповів президент.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня українські захисники знищили на Миколаївщині чотири дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Перед цим в Оперативному командуванні Південь повідомили, що на півдні окупанти активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів.