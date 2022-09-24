Сентябрь, 24 в 15:15

Иран поддерживает убийства украинцев, передавая крайне отсталой в техническом плане России современные беспилотники.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации.

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Іран вирішив підтримати вбивства українців, передавши Росії – вкрай відсталій у технічному плані країні – сучасні безпілотники.

Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація та остаточне стратегічне обнулення так і не дали Ірану змоги зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022

Напомним, 13 сентября в районе Купянска ВСУ впервые сбили иранский ударный беспилотник Shahed-136.

21 сентября в Оперативном командовании Юг заявили, что РФ атаковала Очаков иранскими дронами-камикадзе.

В ответ на это МИД Украины приняло решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации. Кроме того, будет существенно сокращено количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Иранской стороне сообщили, что поставки Тегераном вооружения России, которая использует его против мирного населения и ВСУ, противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.