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Факты / Україна

Иран решил поддержать убийства украинцев: Подоляк о передаче РФ дронов-камикадзе

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
іранські безпілотники БПЛА
Фото: Getty Images

Иран поддерживает убийства украинцев, передавая крайне отсталой в техническом плане России современные беспилотники.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации.

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Напомним, 13 сентября в районе Купянска ВСУ впервые сбили иранский ударный беспилотник Shahed-136.

21 сентября в Оперативном командовании Юг заявили, что РФ атаковала Очаков иранскими дронами-камикадзе.

В ответ на это МИД Украины приняло решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации. Кроме того, будет существенно сокращено количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Иранской стороне сообщили, что поставки Тегераном вооружения России, которая использует его против мирного населения и ВСУ, противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

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