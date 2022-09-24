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Іран підтримує вбивства українців, передаючи вкрай відсталій у технічному плані Росії сучасні безпілотники.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація та остаточне стратегічне обнулення так і не дали Ірану змоги зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації.

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Іран вирішив підтримати вбивства українців, передавши Росії – вкрай відсталій у технічному плані країні – сучасні безпілотники.

Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація та остаточне стратегічне обнулення так і не дали Ірану змоги зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022

Нагадаємо, 13 вересня у районі Куп’янська ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник Shahed-136.

21 вересня в Оперативному командуванні Південь заявили, що РФ атакувала Очаків іранськими дронами-камікадзе.

У відрповідь на це МЗС України ухвалило рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації. Крім того, буде суттєво скорочено кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Іранській стороні повідомили, що постачання Тегераном озброєння Росії, яка використовує його проти мирного населення та ЗСУ, суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.