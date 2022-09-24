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Факти / Україна

Іран вирішив підтримати вбивства українців: Подоляк про передачу РФ дронів-камікадзе

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
іранські безпілотники БПЛА
Фото: Getty Images

Іран підтримує вбивства українців, передаючи вкрай відсталій у технічному плані Росії сучасні безпілотники.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація та остаточне стратегічне обнулення так і не дали Ірану змоги зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації.

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Нагадаємо, 13 вересня у районі Куп’янська ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник Shahed-136.

21 вересня в Оперативному командуванні Південь заявили, що РФ атакувала Очаків іранськими дронами-камікадзе.

У відрповідь на це МЗС України ухвалило рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації. Крім того, буде суттєво скорочено кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Іранській стороні повідомили, що постачання Тегераном озброєння Росії, яка використовує його проти мирного населення та ЗСУ, суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

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