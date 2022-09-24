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Факты / Україна / Политика

МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации

Марта Бондаренко, редактор ленты
іранські безпілотники БПЛА
Фото: Depositphotos

МИД Украины принял решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации.

Об этом сообщает пресс-центр внешнеполитического ведомства.

Кроме того, было принято решение существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

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Таким образом Украина реагирует на факты использования российскими захватчиками оружия иранского производства на территории Украины.

Сегодня в МИД вызвали временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине.

Иранской стороне сообщили, что снабжение Тегераном вооружением России, использующей его против мирного населения и ВСУ, противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

— Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана, — отмечается в заявлении украинского МИД.

Напомним, только сегодня Вооруженные силы Украины в небе над Украиной сбили шесть иранских беспилотников, которые использует Россия.

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Также сообщалось, что РФ атаковала Очаков иранскими дронами Shahed-136.

Источник: МИД
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