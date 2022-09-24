У Мелітополі кадирівці захопили склад із сільгосптехнікою

Вересень, 24 в 9:09

Російські військові продовжують вчиняти щодо злочини щодо людей на окупованих територіях та займаються мародерством.

За інформацією української сторони, у Мелітополі так звані кадирівці захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки.

Станом на 24 вересня, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, окупанти намагаються розпродати майно.

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До слова, зараз росіяни проводять так звані референдуми на тимчасово захопленій території України.

Через низьку явку на “дільницях” працівники так званих виборчих комісій разом із озброєними військовими РФ збирають підписи місцевих жителів просто за місцями їх проживання.

Увечері 22 вересня загарбники звезли до міста автобуси з людьми з Криму.

Їхнє завдання – бути масовкою під час знімання пропагандистських сюжетів про начебто підтримку “референдуму” в Мелітополі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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