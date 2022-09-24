Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ нанесли контрольный удар по Каховскому мосту и переправе в Новой Каховке

Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ нанесли контрольный удар по Каховскому мосту и переправе в Новой Каховке
Фото: Depositphotos

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки выполнили почти три сотни огневых задач.

В частности, подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста.

Кроме того, украинские защитники поразили:

Сейчас смотрят
  • понтонную переправу в Новой Каховке,
  • два скопления вражеского вооружения и техники в Бериславском районе,
  • три места сосредоточения сил и средств в Каховском и Херсонском районах,
  • станцию ​​радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра,
  • зенитно-ракетный комплекс Тор в Баштанском районе Николаевской области,
  • колонну вооружения и техники в Каховке.

Украинская авиация, в свою очередь, нанесла 20 ударов по вражеским позициям.

Благодаря этому в Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8.

Силами и средствами противовоздушной обороны в Бериславском районе Херсонской области сбит российский штурмовик Су-25.

Согласно подтвержденным данным, армия РФ за один боевой день на Юге Украины потеряла:

  • 51 военного,
  • 152-миллиметровую гаубицу Мста-Б,
  • танк,
  • 16 единиц другой автомобильной бронетехники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
РФ сбросила с беспилотника на позиции ВСУ контейнеры с ядом

Источник: ОК ЮГ
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка