Сентябрь, 24 в 7:12

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки выполнили почти три сотни огневых задач.

В частности, подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста.

Кроме того, украинские защитники поразили:

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понтонную переправу в Новой Каховке,

два скопления вражеского вооружения и техники в Бериславском районе,

три места сосредоточения сил и средств в Каховском и Херсонском районах,

станцию ​​радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра,

зенитно-ракетный комплекс Тор в Баштанском районе Николаевской области,

колонну вооружения и техники в Каховке.

Украинская авиация, в свою очередь, нанесла 20 ударов по вражеским позициям.

Благодаря этому в Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8.

Силами и средствами противовоздушной обороны в Бериславском районе Херсонской области сбит российский штурмовик Су-25.

Согласно подтвержденным данным, армия РФ за один боевой день на Юге Украины потеряла:

51 военного,

152-миллиметровую гаубицу Мста-Б,

танк,

16 единиц другой автомобильной бронетехники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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