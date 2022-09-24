ВСУ нанесли контрольный удар по Каховскому мосту и переправе в Новой Каховке
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки выполнили почти три сотни огневых задач.
В частности, подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста.
Кроме того, украинские защитники поразили:
- понтонную переправу в Новой Каховке,
- два скопления вражеского вооружения и техники в Бериславском районе,
- три места сосредоточения сил и средств в Каховском и Херсонском районах,
- станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра,
- зенитно-ракетный комплекс Тор в Баштанском районе Николаевской области,
- колонну вооружения и техники в Каховке.
Украинская авиация, в свою очередь, нанесла 20 ударов по вражеским позициям.
Благодаря этому в Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8.
Силами и средствами противовоздушной обороны в Бериславском районе Херсонской области сбит российский штурмовик Су-25.
Согласно подтвержденным данным, армия РФ за один боевой день на Юге Украины потеряла:
- 51 военного,
- 152-миллиметровую гаубицу Мста-Б,
- танк,
- 16 единиц другой автомобильной бронетехники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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