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Факти / Україна

ЗСУ завдали контрольного удару по Каховському мосту та переправі в Новій Каховці

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ завдали контрольного удару по Каховському мосту та переправі в Новій Каховці
Фото: Depositphotos

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом минулої доби виконали майже три сотні вогневих завдань.

Зокрема, підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту.

Крім того, українські захисники уразили:

Зараз дивляться
  • понтонну переправу в Новій Каховці,
  • два скупчення ворожого озброєння та техніки в Бериславському районі,
  • три осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах,
  • станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру,
  • зенітно-ракетний комплекс Тор у Баштанському районі Миколаївської області,
  • колону озброєння та техніки в Каховці.

Українська авіація, в свою чергу, завдала 20 ударів по ворожих позиціях.

Завдяки цьому в Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8.

Силами та засобами протиповітряної оборони в Бериславському районі Херсонської області збито російський штурмовик Су-25.

За підтвердженими даними, армія РФ за один бойовий день на Півдні України втратила:

  • 51 військового,
  • 152-міліметрову гаубицю Мста-Б,
  • танк,
  • 16 одиниць іншої автомобільної бронетехніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: ОК Південь
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