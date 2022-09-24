ЗСУ завдали контрольного удару по Каховському мосту та переправі в Новій Каховці
Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом минулої доби виконали майже три сотні вогневих завдань.
Зокрема, підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту.
Крім того, українські захисники уразили:
- понтонну переправу в Новій Каховці,
- два скупчення ворожого озброєння та техніки в Бериславському районі,
- три осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах,
- станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру,
- зенітно-ракетний комплекс Тор у Баштанському районі Миколаївської області,
- колону озброєння та техніки в Каховці.
Українська авіація, в свою чергу, завдала 20 ударів по ворожих позиціях.
Завдяки цьому в Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8.
Силами та засобами протиповітряної оборони в Бериславському районі Херсонської області збито російський штурмовик Су-25.
За підтвердженими даними, армія РФ за один бойовий день на Півдні України втратила:
- 51 військового,
- 152-міліметрову гаубицю Мста-Б,
- танк,
- 16 одиниць іншої автомобільної бронетехніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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