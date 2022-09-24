ЗСУ завдали контрольного удару по Каховському мосту та переправі в Новій Каховці

Вересень, 24 в 7:12

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом минулої доби виконали майже три сотні вогневих завдань.

Зокрема, підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту.

Крім того, українські захисники уразили:

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понтонну переправу в Новій Каховці,

два скупчення ворожого озброєння та техніки в Бериславському районі,

три осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах,

станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру,

зенітно-ракетний комплекс Тор у Баштанському районі Миколаївської області,

колону озброєння та техніки в Каховці.

Українська авіація, в свою чергу, завдала 20 ударів по ворожих позиціях.

Завдяки цьому в Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8.

Силами та засобами протиповітряної оборони в Бериславському районі Херсонської області збито російський штурмовик Су-25.

За підтвердженими даними, армія РФ за один бойовий день на Півдні України втратила:

51 військового,

152-міліметрову гаубицю Мста-Б,

танк,

16 одиниць іншої автомобільної бронетехніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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