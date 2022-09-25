РФ не отпускает своих контрактников и задерживает выплаты – Генштаб ВСУ
После оглашения частичной мобилизации в РФ российское командование на временно захваченных территориях Украины начало ограничивать права военнослужащих, которые подписали краткосрочные контракты.
По имеющейся в распоряжении Вооруженных сил Украины информации, оккупантам на Запорожском направлении объявили, что срок контракта не имеет значения.
Время пребывания в зоне боевых действий отныне будет зависит от решения командования.
– Кроме того, частичная мобилизация теперь является причиной задержки отпусков и денежных выплат, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Поэтому, добавляют в Генеральном штабе, морально-психологическое состояние военных во вражеских подразделениях значительно ухудшается.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР