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Факты / Україна

РФ не отпускает своих контрактников и задерживает выплаты – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ не отпускает своих контрактников и задерживает выплаты – Генштаб ВСУ

После оглашения частичной мобилизации в РФ российское командование на временно захваченных территориях Украины начало ограничивать права военнослужащих, которые подписали краткосрочные контракты.

По имеющейся в распоряжении Вооруженных сил Украины информации, оккупантам на Запорожском направлении объявили, что срок контракта не имеет значения.

Время пребывания в зоне боевых действий отныне будет зависит от решения командования.

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– Кроме того, частичная мобилизация теперь является причиной задержки отпусков и денежных выплат, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Поэтому, добавляют в Генеральном штабе, морально-психологическое состояние военных во вражеских подразделениях значительно ухудшается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР

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