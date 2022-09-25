РФ не відпускає своїх контрактників і затримує виплати – Генштаб ЗСУ

Вересень, 25 в 7:20

Після оголошення часткової мобілізації в РФ російське командування на тимчасово захоплених територіях України почало обмежувати права військовослужбовців, які підписали короткострокові контракти.

За інформацією, яка є в розпорядженні Збройних сил України, окупантам на Запорізькому напрямку оголосили, що термін контракту не має значення.

Час перебування в зоні бойових дій відтепер залежатиме від рішення командування.

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– Крім того, часткова мобілізація тепер є причиною для затримки відпусток і грошових виплат, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Через це, додають у Генеральному штабі, морально-психологічний стан військових у ворожих підрозділах значного погіршується.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР