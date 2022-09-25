РФ не відпускає своїх контрактників і затримує виплати – Генштаб ЗСУ
Після оголошення часткової мобілізації в РФ російське командування на тимчасово захоплених територіях України почало обмежувати права військовослужбовців, які підписали короткострокові контракти.
За інформацією, яка є в розпорядженні Збройних сил України, окупантам на Запорізькому напрямку оголосили, що термін контракту не має значення.
Час перебування в зоні бойових дій відтепер залежатиме від рішення командування.
– Крім того, часткова мобілізація тепер є причиною для затримки відпусток і грошових виплат, – зазначають у Генштабі ЗСУ.
Через це, додають у Генеральному штабі, морально-психологічний стан військових у ворожих підрозділах значного погіршується.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР