Европейские союзники предоставят танки, если США покажут пример — Зеленский

Сентябрь, 25 в 21:32

Если США предоставят Украине танки, то европейские союзники тоже помогут с этим вооружением.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Я думаю, если у нас будут танки от США, европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками, — говорит глава государства.

Кроме того, он отметил, что сейчас Украине для успешного контрнаступления больше не хватает HIMARS и других РСЗО, а также артиллерии и танков.

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Президент подчеркнул, что не следует доверять российским заявлениям, что танки будут переданы Украине, чтобы стрелять по территории России.

– Это неправда. Даже если бы мы этого хотели. Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наш народ, – отметил Зеленский.

Напомним, что Зеленский в интервью сообщил, что Украина получила от США системы противовоздушной обороны NASAMS.