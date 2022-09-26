Європейські союзники нададуть танки, якщо США покажуть приклад – Зеленський

Вересень, 25 в 21:32

Якщо США нададуть Україні танки, то європейські союзники також допоможуть з цим озброєнням.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Я думаю, якщо ми матимемо танки від США, європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста танками, – каже голова держави.

Крім того, він зазначив, що зараз Україні для успішного контрнаступу найбільше не вистачає HIMARS та інших РСЗВ, а також артилерії та танків.

Зараз дивляться

Президент наголосив, що не потрібно довіряти російським заявам, що танки будуть передані Україні, аби стріляти по території Росії.

– Це неправда. Навіть якби ми хотіли цього. Наше завдання – захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю та врятувати наш народ, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський заявив в інтерв’ю, що Україна вже отримала від США системи протиповітряної оборони NASAMS.