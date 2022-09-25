Есть ограничения: Гуменюк объяснила, почему РФ не может везде использовать иранские дроны

Сентябрь, 25 в 11:54

Российские оккупанты чаще стали использовать в Украине иранские дроны-камикадзе, однако не везде – из-за ограниченной дальности полета, сообщил в эфире телемарафона глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталию Гуменюк.

По ее словам, россияне используют как ракеты, так и иранские дроны-камикадзе.

– Однако дроны имеют ограничения относительно дальности действия. Поэтому противник использует их только в тех регионах, где можно достать. К тому же, их тактико-технические характеристики еще не изучены, потому что есть противоречивые данные о том, насколько далеко они могут быть направлены, – объяснила она.

Гуменюк подчеркнула, что эти дроны изучаются, пока известно, что у них достаточно громкий двигатель, поэтому их приближение можно услышать.

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– Дроны управляемые и часто во время атаки изменяют направление движения. Поэтому мы изучаем тактику неприятеля в использовании этого оружия. Думаю, что боевые уловки оккупантов мы разгадаем, – сказала Гуменюк.

Утром 25 сентября россияне выпустили четыре дрона-камикадзе в сторону Одессы, один из которых сбила наша ПВО. Это Shahed-136 иранского производства, которое россияне маркируют как Герань-2.

Остальные три попали в админздание в центре города. К счастью, пострадавших нет.