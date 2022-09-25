Є обмеження: Гуменюк пояснила, чому РФ не може всюди використати іранські дрони

Вересень, 25 в 11:54

Російські окупанти частіше почали використовувати в Україні іранські дрони-камікадзе, проте не скрізь – через обмежену дальність польоту, повідомила в ефірі телемарафону голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк.

За її словами, росіяни використовують як ракети, так й іранські дрони-камікадзе.

– Проте дрони мають обмеження щодо дальності дії. Тому противник використовує їх лише в тих регіонах, де можна дістати. До того ж їхні тактико-технічні характеристики ще не вивчені, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть бути направлені, – пояснила вона.

Гуменюк наголосила, що ці дрони вивчаються, поки відомо, що у них доволі гучний двигун, тому їхнє наближення можна почути.

Зараз дивляться

– Дрони керовані і часто під час атаки змінюють напрямок руху. Тому ми вивчаємо тактику ворога у використанні цієї зброї. Думаю, що бойові хитрощі окупантів ми розгадаємо, – сказала Гуменюк.

Вранці 25 вересня росіяни випустили чотири дрони-камікадзе у бік Одеси, один з яких збила наша ППО. Це Shahed-136 іранського виробництва, який росіяни маркують як Герань-2.

Інші три влучили в адмінбудівлю в центрі міста. На щастя, постраждалих немає.